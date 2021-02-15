الديوان الملكي: وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 / 7 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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