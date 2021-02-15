الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ154 والحالات الحرجة 472

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (341) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (363926) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2682) حالة من بينها (472) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (373046) حالة، توفى منهم (6438) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (314) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 154، المنطقة الشرقية 60، منطقة مكة المكرمة 47، منطقة القصيم 9، منطقة المدينة المنورة 9.

كما سجلت منطقة الباحة 7 حالات، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 6 حالات، فيما سجلت منطقة حائل 5 حالات، كما سجلت منطقتا الجوف ونجران 4 حالات في كل منهما.

وكانت أقل الحالات المسجلة في كل من عسير وجازان وتبوك بواقع 3 حالات في كل منها.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.



وفي وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

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