كيفية إخفاء الدردشة على WhatsApp

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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WhatsApp هو بلا شك تطبيق المراسلة الأكثر شعبية، ويقوم المسؤولون عنه بإطلاق التحديثات باستمرار من أجل تحسينه، ومع ذلك، فعلى الرغم من ميزاته العديدة، فإنه لا يزال يفتقد بعض الخواص المتوفرة في تطبيقات أخرى مثل تيليجرام، مثل عقد محادثات سرية أو القدرة على إخفاء محادثات معينة عن أعين المتطفلين.

وبينما قدم WhatsApp مؤخرًا ميزة من شأنها تعزيز الخصوصية، وهي فتح التطبيق من خلال بصمة الإصبع على أندرويد أو من خلال Face ID لأجهزة أيفون، إلا أنه لا توجد طريقة لقفل أو إخفاء دردشة معينة، ومع ذلك، يمكن استخدام ميزة موجودة بالفعل لإخفاء الدردشة من الشاشة الرئيسية.

كيفية إخفاء الدردشة في WhatsApp

بالنسبة لأجهزة أندرويد: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها > اضغط مطولًا على الدردشة، ثم أنقر فوق زر الأرشيف في الزاوية اليمنى العليا لإخفاء الدردشة.

بالنسبة لأجهزة أيفون: افتح التطبيق وابحث عن الدردشة التي تريد إخفاءها > اسحب الدردشة اتجاه اليمين وانقر على اختيار أرشفة، وبذلك سيتم أرشفتها ولن تعود مرئية في قائمة الدردشة.

كيفية إظهار المحادثة

إذا كنت تريد إظهار محادثة مؤرشفة في واتساب، افتح التطبيق وانتقل إلى أسفل الدردشات، سترى خيار مؤرشف، انقر فوق هذا لمشاهدة الدردشات التي قمت بأرشفتها، ثم اضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد إخراجها من الأرشيف وانقر على زر إلغاء أرشفة الدردشة في الزاوية اليمنى العليا.

طريقة أخرى لإخفاء الدردشة

وفي الوقت نفسه هناك ميزة غير معروفة على التطبيق لإخفاء الرسائل الخاصة والصور والفيديوهات الشخصية، حيث تمكنك من إظهار اسم جهة الاتصال فقط، وإخفاء الرسائل الموجودة بالكامل، بالإضافة إلى إيقاف إشعارات الدردشة بشكل كامل.

ويمكنك تفعليها على أيفون من خلال: التوجه إلى الإعدادات > الإشعارات > إيقاف تشغيل إظهار المعاينة Disable Message Previews.

وللأندريد يسمح واتساب بإيقاف تشغيل الإشعارات ذات الأولوية العالية والتي تظهر في أعلى الشاشة وذلك عبر: الإعدادات > الإشعارات > تبديل إيقاف استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية Use High priority notifications.



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