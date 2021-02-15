خطوات منصة مسار للاستعلام عن نتائج الترقيات 1442 وعلى معايير المفاضلة للموظفين

ننشر رابط منصة مسار الرقمية، المخصصة للتعرف على نتيجة الترقية عن عام 1442هـ بالسجل المدني، المنصة تتوافق مع تطورات العصر بالسعودية، وما يتبعه من التحول الرقمي بالمملكة في كل مؤسساتها، لتتفادى الازدحام بالأماكن الحكومية، طبعًا من بابا التخوف من توسيع انتشار فيروس كورونا، وأيضًا يتم توفير الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين، حيث يترقب عدد كبير من كافة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة ، ظهور نتيجة الترقيات في السجل المدني 1442هـ.

منصة مسار الإلكترونية وطريقة الاستعلام عن الترقيات 1442هـ

تقدم المنصة خدمة الاستعلام عن الترقية لموظفي السجل المدني من خلال رابط المنصة كما يلي:

masar.sa

تختص المنصة بإدارة وتطوير كل الموارد البشرية، بحيث أن وزارة التعليم بالمملكة أعلنت عن ظهور نتيجة ترقيات الموظفين بالسجل المدني 1442هـ، بواسطة أخذ صورة المفاضلة كمحور أساسي لمعيار الاختيار بين المرشحين للترقيات، فبدأ التسجيل إلكترونيًا على رابط موقع النفاذ الوطني الموحد بالمنصة ـــ مسار.

هذا وقد أتاحت الوزارة تقديم خدمة الاستعلام في الموقع عن نتائج الترقيات عن طريق تقديم الهوية الوطنية بالسجل المدني”، بداخل رابط منصة المسار صفحة النفاذ الوطني الموحد، جاء هذا من بعد إعلان نتيجة الترقية، ومن ثم سوف يمكن لمن لم يحالفه الترقية تقديم شكوى رسمية للاعتراض على عدم ترقيته.

طريقة الاستعلام على الترقيات في منصىة مسار