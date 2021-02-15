خطوات منصة مسار للاستعلام عن نتائج الترقيات 1442 وعلى معايير المفاضلة للموظفين

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ننشر رابط منصة مسار الرقمية، المخصصة للتعرف على نتيجة الترقية عن عام 1442هـ بالسجل المدني، المنصة تتوافق مع تطورات العصر بالسعودية، وما يتبعه من التحول الرقمي بالمملكة في كل مؤسساتها، لتتفادى الازدحام بالأماكن الحكومية، طبعًا من بابا التخوف من توسيع انتشار فيروس كورونا، وأيضًا يتم توفير الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين، حيث يترقب عدد كبير من كافة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة ، ظهور نتيجة الترقيات في السجل المدني 1442هـ.
منصة مسار الإلكترونية وطريقة الاستعلام عن الترقيات 1442هـ
تقدم المنصة خدمة الاستعلام عن الترقية لموظفي السجل المدني من خلال رابط المنصة كما يلي:
masar.sa
تختص المنصة بإدارة وتطوير كل الموارد البشرية، بحيث أن وزارة التعليم بالمملكة أعلنت عن ظهور نتيجة ترقيات الموظفين بالسجل المدني 1442هـ، بواسطة أخذ صورة المفاضلة كمحور أساسي لمعيار الاختيار بين المرشحين للترقيات، فبدأ التسجيل إلكترونيًا على رابط موقع النفاذ الوطني الموحد بالمنصة ـــ مسار.
هذا وقد أتاحت الوزارة تقديم خدمة الاستعلام في الموقع عن نتائج الترقيات عن طريق تقديم الهوية الوطنية بالسجل المدني”، بداخل رابط منصة المسار صفحة النفاذ الوطني الموحد، جاء هذا من بعد إعلان نتيجة الترقية، ومن ثم سوف يمكن لمن لم يحالفه الترقية تقديم شكوى رسمية للاعتراض على عدم ترقيته.
طريقة الاستعلام على الترقيات في منصىة مسار
- أولاً ادخل إلى رابط المنصة كما يلي:
- النفاذ الوطني الموحد بمنصة مسار
- سجل الدخول بكتابة اسم المستخدم أو تدون الهوية الوطنية لك
- ثم دون كلمة السر أو باسورد الدخول
- ثم اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك.
- وتضغط على أيقونة لتسجيل دخول.
- واختار أيقونة بها خدمة الترقيات.
- وعليه سوف يظهر لك قائمة إعلانات الترقيات.
- ومن ثم قم باختيار تلك الرغبات الوظيفية لديك
- ومن ثم تكون استعلمت عن نتيجة معايير المفاضلة.
الخدمة الإلكترونية المقدمة من مسار بإشغال الوظائف
هذا حيث تقدم المنصة خدمة إشغال الوظائف بعد الترقية، أي التدرج الوظيفي للأعلى بعد ظهور الإعلانات، حيث بعد أن تتم ترقية موظفي الجهات الحكومية، وظهور النتائج للترقية على المنصة يقدم الموظف على اشغال الوظيفة الجديدة، لذلك نوضح لكم فيما يلي آلية الترقيات في تغيير المسمى الوظيفي، وهذا يكون عبر الطرح ومعايير المفاضلة أو عبر الترقية الاستثنائية، ويساعد موقع مسار بعمل حوكمة عملية الترقيات.
برامج ومعايير المفاضلة للترقيات
تقوم المفاضلة على نظام الترقية باحتساب المعايير التالية:
أولاً انشاء برامج لتطوير وتدريب الموظفين، يتم احتساب على أساس ما يلي؛
- أخذ برامج اعتماد المنتهية باجتياز الاختبار المسمى ـــ PMP – CPA – SOCPA – CFA تحسب الدرجة 100 لواحد برنامج
- وأيضًا البرامج المنتهية باجتياز اختبار خاص بمعهد الإدارة العامة ــــ الدرجة 40 لواحد برنامج
- أخذ برنامج لتدريب ولكنه لا يتضمن اجتياز لاختبار معهد الإدارة العامة ــــ درجته 30 وهو عبارة عن برنامجين اثنين
- أيضًا أخذ برامج التعليم الذاتي ــ وهو برامج إثرائي ـــ عبارة عن:
- مكون من عشرة برامج إثرائية لها درجة من 30 لكل برنامج منهم
- وأخذ برنامج تطوير الموارد البشرية المنفذة من لدى الإدارة العامة وهو عبارة عن:
- 3 * 10 = 30 درجة
- أخيرًا برنامج لتطوير الموارد البشرية له درجة من 30
هذا سيكون الاجمالي الكلي للمعيار ووزنه = نسبة 40%؛
وعليه سوف تُحسب مجموع واجمالي درجات الموظف من نسبة المعيار = لـ 30%؛
لو حصل الموظف على برنامج واحد من تلك البرامج التي سبق ذكرها حينها سوف يستحق كل درجة معيار التدريب والتطوير
أبرز العناصر التي تُرجح الترقية والمفاضلة بين الموظفين
هناك عدد من العناصر المرجحة والتي تؤهل لترقية الموظف الحكومي، وهذا يتم على حسب ما تفتضيه اللائحة الخاصة بالموارد البشرية، وهي المعلن عنها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي يُلجأ لها إذا تساوي نقاط الموظفين مع بعضهم من أجل المفاضلة بينهم، لذلك تابع أهم وأبرز العناصر للمفاضلة موضحة في التالي:
- يجب الحصول على أعلى دورات لبرامج بالتطوير والتدريب.
- أن يكون حاصل على أعلى درجة باختبار المقابلة الشخصية.
- من المرجح أن يتم ترقية من هو صاحب الأقدمية بتاريخ التعيين.
- أو ترقية من حصل على أفضل درجة بالنسبة إلى تقويم الأداء الوظيفي.
- أن يكون الموظف حاصل على مؤهل هو الأعلى بالنسبة لغيره في المفاضلة.