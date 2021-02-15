شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك في برقيته: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال ولي العهد في برقيته: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين السيد كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء».