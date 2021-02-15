شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يوضح حقيقة إلزامية إبراز الحالة الصحية عند الذهاب للمسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح تطبيق «توكلنا» حقيقة إلزامية إبراز الحالة الصحية عبر التطبيق لمن يرغبون بأداء الصلوات في المساجد.

وقال التطبيق إن إبراز الهوية الصحية لمن يرغبون بأداء الصلاة في المسجد عبر تطبيق «توكلنا» ليس إلزامياً حتى الآن، إلا أن الحالة الصحية عبر التطبيق مهمة لزيادة الأمان للشخص.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين تساءل بقوله: عند الذهاب للمسجد هل يجب علي أخذ جوالي لإبراز حالتي الصحية؟، ليأتي رد تطبيق «توكلنا» بقوله: «أفضل أن يكون معك الجوال».