شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: تشغيل ميناء جازان خطوة مهمة نظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، أن تشغيل ميناء جازان خطوة مهمة نظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي.

وأوضح وزير الصناعة، أن تشغيل ميناء جازان دافع أساسي لاستقطاب استثمارات مهمة، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي خلق فرصا وظيفية جديدة رغم ظروف الجائحة، مضيفًا: "لدينا توجه بتوطين الوظائف القيادية في القطاع الصناعي".