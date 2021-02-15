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خطوات تقديم طلب ترقية عبر منصة مسار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت منصة مسار الخطوات الواجب مراعاتها لتقديم طلب إشغال الوظائف بالترقيات من خلال المنصة.

وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

1- التسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد على منصة مسار

2- إدخال اسم المستخدم وهو عبارة عن رقم الهوية الوطنية وإدخال الرقم السري

3- إدخال رمز التحقق ثم النقر على «تسجيل دخول»

4-اختيار خدمة الترقيات

5- الاطلاع على إعلانات الترقيات

6- اختيار الرغبات الوظيفية ثم معرفة نتيجة المفاضلة

 

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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