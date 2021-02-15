شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم طلب ترقية عبر منصة مسار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بينت منصة مسار الخطوات الواجب مراعاتها لتقديم طلب إشغال الوظائف بالترقيات من خلال المنصة.
وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي:
1- التسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد على منصة مسار
2- إدخال اسم المستخدم وهو عبارة عن رقم الهوية الوطنية وإدخال الرقم السري
3- إدخال رمز التحقق ثم النقر على «تسجيل دخول»
4-اختيار خدمة الترقيات
5- الاطلاع على إعلانات الترقيات
6- اختيار الرغبات الوظيفية ثم معرفة نتيجة المفاضلة