6- اختيار الرغبات الوظيفية ثم معرفة نتيجة المفاضلة

5- الاطلاع على إعلانات الترقيات

3- إدخال رمز التحقق ثم النقر على «تسجيل دخول»

2- إدخال اسم المستخدم وهو عبارة عن رقم الهوية الوطنية وإدخال الرقم السري

1- التسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد على منصة مسار

وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

بينت منصة مسار الخطوات الواجب مراعاتها لتقديم طلب إشغال الوظائف بالترقيات من خلال المنصة.

شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم طلب ترقية عبر منصة مسار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية