شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استئناف التطعيم بلقاح كورونا بمركز اللقاحات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاود مركز اللقاحات في الرياض للعمل مرة أخرى بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد.

واستقبل المركز منذ صباح اليوم، الأثنين، وفقا لـ"العربية"، العديد من الأشخاص الذين تحدد لهم موعد لأخذ الجرعة الثانية من لقاح "فايرز" المضاد لكورونا.

يذكر أن المركز توقف عن العمل لعدة أيام بسبب تأخر الشركة الأمريكية المنتجة للقاح في توريد اللقاحات المطلوبة.