شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول 2014م المتعلق بالعمل الجبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.

كما وافق المجلس، خلال مناقشاته التي عقدها اليوم، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية لاتفيا.

الجدير بالذكر أن مشروع الاتفاقية يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البرتوكول المرافق له.