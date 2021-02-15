200 ريال لكل رأس ماشية.. «التنمية الزراعية» تبدأ استقبال طلبات تمويل صغار المربين

أعلن صندوق التنمية الزراعية، بدء استقبال طلبات تمويل صغار مربّي الماشية للعام المالي الحالي 2021م، بجميع مناطق المملكة.

وأشار الصندوق –عبر تويتر- أن تلقي الطلبات يتم من خلال الرابط: https://eservices.adf.gov.sa/ROSheepsLoans/.

وأضاف الصندوق أنه يشترط في المتقدم أن يكون مسجَّلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو بالقطاع الخاص، وألا يقل عمره عن 21 سنة.

وتابع الصندوق أن التمويل يقتصر على صغار المربين «50 – 500 رأس من الماشية»، مع حضور المتقدم ورشة تعريفية في مجال تربية الماشية.

وحول مزايا القرض، أوضح الصندوق، أنه يشمل: 200 ريال عن كل رأس ماشية، وفترة سداد تصل الى 5 سنوات، وإعفاء السنة الأولى من السداد.

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