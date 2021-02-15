بالفيديو.. تعرّف على آلية التسجيل والرد في منصة الشكاوى لدى منظم المياه

حدد منظم المياه آلية التسجيل والرد في منصة الشكاوى في إطار قيامه بدوره لحماية حقوق المستهلكين في قطاع المياه.

وأوضح منظم المياه عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التسجيل في منصة الشكاوى يتطلب إدخال رقم الهوية ورقم الجوال.

ثم إدخال رقم الشكاوى المسجَّل لدى مقدم الخدمة، وكتابة نص الشكوى المُصَعَّدَةِ وإضافة المستندات، ثم ستصلك رسالة برقم الشكوى المرجعيّ لمتابعة الطلب وانتظار الرد خلال 60 يوم عمل كحد أقصى، وفقًا لمنظم المياه.

وأكد منظم المياه أنه لقبول الشكوى المُصَعَّدَةِ يجب أن يكون مقدم الشكوى هو المستهلك أو المالك، وتُقَدَّمُ في وقت سابق بشكوى إلى مقدِّم الخدمة وله رقم مرجعي.

ويعترض صاحب الشكوى على النتيجة عبر المنصة خلال 30 يوم عمل من تاريخ إغلاق الشكوى من مقدم الخدمة، أو في حالة عدم رد مقدم الخدمة على الشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها.

ولا يمكن تسجيل نفس الشكوى المرفوعة على مقدِّم الخدمة سبق للمنظم المياه الرد عليها.

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