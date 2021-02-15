بـ«خطوات بسيطة».. هكذا يمكنك التقديم على طلب ترقية عبر منصة مسار

حددت منصة مسار خطوات التقديم على طلب إشغال الوظائف بالترقيات من خلال المنصة؛ حيث تقوم هذه الخدمة بتسهيل عملية الترقية.

وأوضحت منصة مسار عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخدمة عملت على مساعدة الجهات في تطبيق مفهوم تمكين إشغال الوظائف بالترقية، ويقوم النظام بالتأكد من موافقة الموظف لشروط شغل الوظيفة المراد ترقيته عليها، ويتم الاطلاع على الطلب المقدم من الجهة ودراسته حسب سير عمل الخدمة.

وأوضحت منصة مسار أنه يمكن التقديم على طلب إشغال وظائف بالترقيات من خلال التسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد على منصة مسار ويتم تحويل المستخدم إلى صفحة الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم إدخال اسم المستخدم وهو عبارة عن رقم الهوية الوطنية وإدخال الرقم السري ثم إدخال رمز التحقق ثم النقر على «تسجيل دخول»، وفقًا لمنصة مسار.

ومن ثم اختيار خدمة الترقيات، ثم الاطلاع على إعلانات الترقيات، ثم اختيار الرغبات الوظيفية ثم معرفة نتيجة المفاضلة، وفقًا لمنصة مسار.

اقرأ أيضًا:

ترقيات جديدة في هيئة الأمر بالمعروف عبر منصة «مسار»

تعرف على خدمة الترقيات عبر منصة «مسار»