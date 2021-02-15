«الغذاء والدواء» تتيح التقديم على التراخيص من خلال النظام الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، أن التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني غدًا الثلاثاء، وذلك للحصول على ترخيص إلكتروني لـ (مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية أو مكتب علمي أو مركز متابعة دراسات سريرية).

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني (غدا) للحصول على الترخيص إلكترونيًا».

ونشرت الهيئة إنفوجرافا بعنوان «سهلناها» جاء به ما يلي: بإمكانك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الموحد غدا للحصول على ترخيص: (مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية أو مكتب علمي أو مركز متابعة دراسات سريرية)، مشيرة إلى أنه يمكن طباعة الترخيص إلكترونيًا.

يأتي ذلك حرصًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

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