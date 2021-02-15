بالفيديو.. توقعات بتساقط ثلوج على 3 مناطق.. و«الصغرى» تصل لـ1 تحت الصفر

أوضح المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل المنخفض الجوي القطبي البارد الذي يؤثر على بعض أجواء المملكة، بداية من غد الثلاثاء، ويترتب عليه هطول أمطار على بعض المناطق وتساقط الثلوج.

وقال محلل الأرصاد بالمركز، عقيل العقيل، لقناة «الإخبارية»، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة على معظم مناطق المملكة، وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف العقيل، أنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح عالية وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، كما أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها مصحوبة بزخات من البرد ابتداء من غدًا الثلاثاء، على تبوك والجوف والحدود الشمالية وتمتد بعد غد الأربعاء إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم.

وبحسب محلل الأرصاد الجوية، تشتد غزارة الأمطار ابتداء من مساء الأربعاء وصباح الخميس، وبدءًا من مساء الخميس والجمعة تمتد الأمطار إلى منطقة الرياض ومحافظاتها وعلى بعض الأجزاء الشرقية من المملكة، وأجزاء من عسير والباحة ونجران.

وأوضح العقيل، أنه يلي ذلك نشاط للرياح الشمالية والشمالية الغربية قد تصل سرعتها الى 50 كلم/ س، ابتداء من المناطق الشمالية بالمملكة، وتؤدي تلك الرياح إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على مناطق شمال المملكة.

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 1 تحت الصفر وحتى 4 درجات مئوية خاصة على شمال البلاد.

وأشار العقيل إلى أنه لا يستبعد تساقط الثلوج بداية من يومي الأربعاء والخميس خاصة على مرتفعات تبوك خاصة جبل اللوز، والأطراف الشمالية من منطقة الجوف، وبعض أطراف الحدود الشمالية.

وأضاف أن موجة البرد المتوقعة تبدأ من المناطق الشمالية الغربية، مع توغل الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض. ومع توغل الكتلة الهوائية الباردة على تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار نتيجة أن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن، ولا يستبعد عواصف رملية تتأثر بها على المناطق السابقة، قبل أن تمتد إلى أجزاء من الرياض ونجران.

فيديو | محلل المركز الوطني لـ #الأرصاد: تتأثر أجواء #المملكة بمنخفض جوي الثلاثاء المقبل ومن المتوقع هطول أمطار على بعض المناطق وتساقط الثلوج#الإخبارية pic.twitter.com/0m7piOTuy4 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 15, 2021

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