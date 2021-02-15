«الشورى» يطالب هيئة الترفيه بتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها ماليًّا

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من الهيئة العامة للترفيه، العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًّا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.

وأوضح المجلس أنه على الهيئة العامة للترفيه، قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة. كما طالب هيئة الترفيه بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة عشرة، للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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