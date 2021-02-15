5 حقوق للأطفال المرضى بالسرطان منها سرعة العلاج والحصول على الدعم النفسي

حددت هيئة حقوق الإنسان 5 حقوق للأطفال المرضى بالسرطان من أبرزها حقوق الأطفال مرضى السرطان في الحصول على معالجين متعددي التخصصات الطبية من ذوي الخبرة في علاج السرطان لهذه الفئة.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن من ضمن حقوق الأطفال مرضى السرطان الوقاية من خلال تثقيفهم عن مرض السرطان وبرامج الكشف المبكر عنه.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان أن من حقوق الأطفال المرضى بالسرطان سرعة التشخيص والعلاج للحالات المشتبه والمؤكدة، والحصول على الدعم النفسي والاجتماعي والتلطف من قبل الاختصاصيين.

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