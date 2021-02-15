السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يدشن الهوية البصرية الجديدة لجمعية ( تعلم )



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , الهوية البصرية الجديدة لجمعية المركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه (تعلم).

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق وأعضاء مجلس الإدارة.

وبين الشيخ المطلق أن الهوية البصرية للجمعية تهدف إلى رسم صورة ذهنية لدى المستفيدين والداعمين لنشر تعليم القرآن الكريم وتعزيزاً لرسالة المملكة في خدمة كتاب الله العزيز والعلم الشرعي منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

كما اطلع سمو أمير الرياض على التقرير السنوي للجمعية , وأثنى على الجهود التي تقدمها الجمعية لدعم وتعليم القرآن الكريم.

وفي نهاية الاستقبال تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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14:16ت م

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