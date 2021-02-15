السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس جلسة مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي



رفحاء 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس المنطقة، عبر الاتصال المرئي اليوم، جلسة المجلس الأولى بدورته الأولى للعام 1442 - 1443.

ونوه سموه بما تحققه المملكة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من قفزات فكرية وتخطيطية وهيكلية وتنفيذية في جميع القطاعات والمجالات في إطار رؤية ٢٠٣٠ التي تتمحور حول إطلاق طاقات الثروات البشرية الوطنية لاستثمار الإمكانات والمقومات لتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالمملكة لمصاف الدول المتقدمة وفق المؤشرات الدولية المعتمدة.

وقال : "سرني ما شاهدته من تطويرات وتقدم أثناء الجولة التفقدية الميدانية بمحافظتي رفحاء والعويقيلة، وأتطلع لبذل المزيد من الجهد وتفعيل دور اللجان كافة لمعالجة القصور، وتحقيق المزيد من التطوير، والتعاطي الإيجابي الفعال مع القضايا ذات الأولوية في مجال اختصاصاتها للنهوض بمهامها على أكمل وجه، ليلعب المجلس دوره المنشود في تنمية المنطقة بالمزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية المحققة للاستدامة والمحفزة لمزيد من التنمية والتقدم.

وأشار سموه إلى ما تشهده منطقة الحدود الشمالية من نقلات تنموية على جميع الصُعُد، شملت القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية في قطاعات التعليم والصحة، والبلدية والإسكان، وقطاعي البيئة والمياه والزراعة والكهرباء، موجهاً جميع المسؤولين في المنطقة للنهوض بمهامهم الإشرافية في مجال التخطيط الإستراتيجي، وتطوير وتنظيم الإمكانات البشرية والمالية والمادية والتعاونية وتوجيهها نحو تحقيق الرؤى والأهداف، إضافة للمتابعة الدقيقة والحثيثة في تنفيذ الخطط وفق مراحلها الزمنية المعتمدة ووفق مؤشرات القياس الدقيقة.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن استعراض جهود الإدارات الحكومية في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس

كما نوقش جدول أعمال الجلسة، واتخذ بشأنه القرارات والتوصيات اللازمة.

// انتهى //

13:56ت م

0084



رفحاء 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس المنطقة، عبر الاتصال المرئي اليوم، جلسة المجلس الأولى بدورته الأولى للعام 1442 - 1443.ونوه سموه بما تحققه المملكة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من قفزات فكرية وتخطيطية وهيكلية وتنفيذية في جميع القطاعات والمجالات في إطار رؤية ٢٠٣٠ التي تتمحور حول إطلاق طاقات الثروات البشرية الوطنية لاستثمار الإمكانات والمقومات لتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالمملكة لمصاف الدول المتقدمة وفق المؤشرات الدولية المعتمدة.وقال : "سرني ما شاهدته من تطويرات وتقدم أثناء الجولة التفقدية الميدانية بمحافظتي رفحاء والعويقيلة، وأتطلع لبذل المزيد من الجهد وتفعيل دور اللجان كافة لمعالجة القصور، وتحقيق المزيد من التطوير، والتعاطي الإيجابي الفعال مع القضايا ذات الأولوية في مجال اختصاصاتها للنهوض بمهامها على أكمل وجه، ليلعب المجلس دوره المنشود في تنمية المنطقة بالمزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية المحققة للاستدامة والمحفزة لمزيد من التنمية والتقدم.وأشار سموه إلى ما تشهده منطقة الحدود الشمالية من نقلات تنموية على جميع الصُعُد، شملت القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية في قطاعات التعليم والصحة، والبلدية والإسكان، وقطاعي البيئة والمياه والزراعة والكهرباء، موجهاً جميع المسؤولين في المنطقة للنهوض بمهامهم الإشرافية في مجال التخطيط الإستراتيجي، وتطوير وتنظيم الإمكانات البشرية والمالية والمادية والتعاونية وتوجيهها نحو تحقيق الرؤى والأهداف، إضافة للمتابعة الدقيقة والحثيثة في تنفيذ الخطط وفق مراحلها الزمنية المعتمدة ووفق مؤشرات القياس الدقيقة.وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن استعراض جهود الإدارات الحكومية في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، والمشروعات الجديدة المخصصة للمنطقة للعام المالي 1442 - 1443 ضمن ميزانية الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، والإسكان، والشركة السعودية للكهرباء.كما نوقش جدول أعمال الجلسة، واتخذ بشأنه القرارات والتوصيات اللازمة.// انتهى //13:56ت م0084

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