السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي



رفحاء 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي.

واستمع سموه لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، ومراقبة وضبط المخالفات البيئية، مشيراً إلى دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية لجميع أعمال القوات الخاصة للأمن البيئي في المنطقة وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

ونوه سموه بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - بالمحافظة على البيئة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.

من جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.

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13:48ت م

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