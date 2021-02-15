السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بجدة والطلاب المتفوقين



جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ،اليوم، مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور سعد المسعودي، وعدداً من الطلبة المتفوقين للعام الدراسي الماضي 1441هـ.

وأعرب سموه في كلمة للمتفوقين عن سعادته بتكريمهم في كل عام ،لأن المتفوق يستحق الاحترام والتقدير لشخصه ولوالديه، متمنيًا لهم مزيداً من التقدم والنجاح.

من جانبه عبّر الدكتور المسعودي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على رعايته ودعمه المستمر وتوجيهاته للطلاب والطالبات بمحافظة جدة وتحفيزهم لمواصلة العطاء والتفوق.

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13:35ت م

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