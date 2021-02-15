السعودية اليوم / السديس يطّلع على أعمال وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة شؤون المسجد النبوي



المدينة المنورة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه أمس، المستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان.

واطلع خلال اللقاء على أعمال وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة المسجد النبوي، مشيراً إلى أهمية الرسالة العلمية الفكرية للمسجد الحرام والمسجد النبوي, وتعزيز جهود تطويرها باستخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى شعوب العالم أجمع.

وأكد الشيخ السديس أهمية تعزيز الهوية الإسلامية، والمحافظة على المكتسبات التاريخية، إضافة إلى الاهتمام بالبحوث العلمية والتراث الإسلامي والدراسات الشرعية.

// انتهى //

13:17ت م

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