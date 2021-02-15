السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3,123 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة



أبوظبي 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3,123 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 351,895 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1,027 وفاة، مشيرة إلى تماثل 4,892 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 336,731 حالة.

// انتهى //

13:13ت م

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أبوظبي 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3,123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 351,895 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1,027 وفاة، مشيرة إلى تماثل 4,892 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 336,731 حالة.// انتهى //13:13ت م0077

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