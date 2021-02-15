السعودية اليوم / تنفيذ 9909 زيارات منزلية للمرضى في القنفذة



القنفذة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

نفّذت صحة القنفذة 9909 زيارات للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الفترة من بداية عام 2020م حتى شهر يناير 2021 م، حيث استفاد منها 380 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة القنفذة أنه تم تنفيذ 2113 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى وذلك خلال الفترة نفسها.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

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13:12ت م

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