السعودية اليوم / أمانة جدة ترفع 781 سيارة تالفة ومهملة خلال شهر يناير 2021



جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية خلال شهر يناير2021 م، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 781 سيارة مهملة وتالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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13:08ت م

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