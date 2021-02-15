السعودية اليوم / النمسا تسجّل 1225 إصابة بكورونا



فيينا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت النمسا 1225 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالجائحة ارتفع إلى 434703 إصابات، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 8221 وفاة، مشيرة إلى تعافي أكثر من 411 ألف حالة.

// انتهى //

12:56ت م

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فيينا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت النمسا 1225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالجائحة ارتفع إلى 434703 إصابات، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 8221 وفاة، مشيرة إلى تعافي أكثر من 411 ألف حالة.// انتهى //12:56ت م0070

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