

طوكيو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 478 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 416423 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6982 وفاة.

// انتهى //

12:50ت م

0066



طوكيو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 416423 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6982 وفاة.// انتهى //12:50ت م0066

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 478 إصابة جديدة بكورونا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.