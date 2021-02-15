السعودية اليوم / أكثر من 97 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم



بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن" بمنطقة القصيم خدماتها لـ 97280 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 16 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس

// انتهى //

12:48ت م

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بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" بمنطقة القصيم خدماتها لـ 97280 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 16 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:48ت م0065

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