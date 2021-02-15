شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» : تطويع التقنية لتوصيل رسالة الحرمين إلى شعوب العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه أمس، المستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان.

واطلع خلال اللقاء على أعمال وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة المسجد النبوي، مشيراً إلى أهمية الرسالة العلمية الفكرية للمسجد الحرام والمسجد النبوي, وتعزيز جهود تطويرها باستخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى شعوب العالم أجمع.

وأكد الشيخ السديس أهمية تعزيز الهوية الإسلامية، والمحافظة على المكتسبات التاريخية، إضافة إلى الاهتمام بالبحوث العلمية والتراث الإسلامي والدراسات الشرعية.