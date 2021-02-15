شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المجلس يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية

طالب مجلس الشورى بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه ، وأصدر المجلس قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441 هـ وأكد أنه على الهيئة العامة للترفيه العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.

كما أكد أنه على الهيئة العامة للترفيه قياس رضا المستفيدين من فعالياتها ، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف ، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ، واقترح عضو الشورى د.سلطان المرشد على الهيئةبالعمل على توفير المعلومات الخاصة بتقييم وقياس الأثر النهائي للتعليم من خلال مؤشرات البحث والتطوير مما يساعد في بناء قاعدة معلومات موحدة وموثوقة تكون مرجع لراسمي السياسات وصناع القرار والباحثين ويعزز من وضع المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.

وطالبت عضو الشورى د.عائشة عريشي الهيئة العامة للإحصاء بضرورة عمل قياس لرضا المستفيدين بشكل دوري عبر موقعها الالكتروني في كافة منتجات الهيئة من مسوح وتقارير، وتضمين نتائجها في تقريرها السنوي؛ لتحقيق مبدأ التغذية الراجعة بين الهيئة والمستفيدين من راسمي السياسات والمواطنين.

وتساءل عضو الشورى أ. ناصر الدغيثر عن وجود منهجية موحدة من الهيئة العامة للإحصاء لتكون معممةً على كافة الجهات الحكومية ليتسنى لها اتخاذ نمط موحد للعمل الاحصائي لكل جهة حسب مجالها.