تطبيق توكلنا شرط لدخول مقار الأمر بالمعروف بنجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - واس

اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران ، تفعيل تطبيق “توكلنا” للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وأكد مدير عام فرع المنطقة سعيد بن مشبب القحطاني إلزام منسوبي الفرع ومراجعيه بإبراز تطبيق “توكلنا”، والتقيد بالاحترازات الوقائية، بناءً على توجيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشار القحطاني إلى أن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة كثف دورياته الميدانية، ونشر اللوحات الإرشادية في الميادين والشوارع العامة والفرعية لتوعية المجتمع بخطورة هذا الوباء بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.



شارك الخبر