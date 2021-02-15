الاستثمارات العامة: أبلغوا عن المحتالين عبر كلنا أمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد الصندوق، عبر حسابه في “تويتر”، على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

يذكر أنه من خلال تطبيق كلنا أمن تستطيع تقديم جميع أنواع البلاغات الأمنية مباشرة بكل سهولة.

ويمكن من خلال تطبيق كلنا أمن تقديم بلاغ بواسطة صوره أو فيديو أو تسجيل صوتي أو مشاركة الموقع.

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