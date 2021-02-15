فيديو.. رصاصة طائشة تخترق مركبة مواطن بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

اخترقت رصاصة طائشة مركبة مواطن متوقفة أمام منزله في حي المونسية بالرياض، والتي يعتقد أن مصدرها إحدى المناسبات.

وأحدثت الرصاصة ثقباً وبعض التلفيات في المركبة، فيما أبدى متابعات الخليج 365 استياءه من استهانة مطلقي النار أثناء الاحتفالات بأرواح الآخرين، متسائلاً عما سيحدث إذا استقرت هذه الطلقة في جسم طفل أو أي إنسان.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشديد العقوبات حول إطلاق النار في الاحتفالات، والعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة الآخرين.



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