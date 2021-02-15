فيديو مروع.. سيارة سباق تحترق على المضمار   

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو مروع، اللحظة التي اندلعت فيها النيران في سيارة سباق المتسابق، مايكل ماكدويل، وقد أصابت 5 سيارات آخرين، تم تدمير اثنين منهم على الأقل.

ورغم ذلك، تمكن ماكدويل من الفوز بسباق دايتونا 500 بعد تحطيم زملائه في الدورة الأخيرة، وكان هذا الانتصار الأول له بعد مشاركته في عشرات المسابقات والبطولات.

وكان ماكدويل في المركز الثالث عندما حاول تجاوز كيسيلوفسكي الذي حاول بدوره تجاوزن لوجانو، وانتهى به الأمر بتحطيمهم، بعد الاصطدام بسيارتين آخرتين، مما تسبب في انفجار قصير وحريق، لكن جميعهم نجوا سالمين.

وتم إيقاف السباق بسبب البرق والأمطار الغزيرة، وكان على المشجعين الذين تباعدوا اجتماعيًا في المدرجات البحث عن ملجأ من الأمطار، ثم أُعيد السباق بعد تأخير قرابة ست ساعات.

نتائج السباق

وجاء تشيس إليوت في المركز الثاني، يليه أوستن ديلون وكيفن هارفيك وديني هاملين، الذي كان يحاول أن يصبح أول شخص في تاريخ ناسكار يفوز بثلاث مباريات متتالية.

ما هو سباق دايتونا 500 ؟

يُقام هذا السباق لكل من سباق السيارات والدراجات النارية، والفائز به يفوز بـ كأس ناسكار، ويُقام في دايتونا بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، أُقيم عام 1959.

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