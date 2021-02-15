الشورى يطالب هيئة الترفيه بتنويع مصادر دخلها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.

كما وافق المجلس، خلال مناقشاته التي عقدها اليوم، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية لاتفيا.

الجدير بالذكر أن مشروع الاتفاقية يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البرتوكول المرافق له.

وطالب المجلس الهيئة العامة للترفيه بقياس رضا المستفيدين من فعالياتها ، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف ، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.

وقال المجلس في – قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441 هـ إن على الهيئة العامة للترفيه العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.



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