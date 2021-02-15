الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

فيديو.. أكبر خزان غاز مُسال في العالم يصل إلى الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي “زامل للصناعة”، وصول الخزان الفولاذي الأول لتخزين غاز البترول المُسال، إلى مقر شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بالرياض.

وأشارت الشركة إلى بدء المرحلة الأولى من التحميل والردم، مستعرضةً لقطات لأهم الأعمال الجارية بشأن الخزان، الذي يعد أحد أكبر الخزانات الفولاذية في العالم.

يذكر أن سعة الخزان تبلغ أكثر من 4 ملايين لتر، وطوله 62.6 متر، وقطره 9.36 متر، وتم تصنيعه من قبل شركة “الزامل للصناعة” بمشاركة أكثر من 60 شاباً سعودياً.

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