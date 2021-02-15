شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة للطلاب المتفوقين: سعيد بتكريمكم كل عام.. تستحقون الاحترام والتقدير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور سعد المسعودي، وعدداً من الطلبة المتفوقين للعام الدراسي الماضي 1441.

وأعرب محافظ جدة في كلمة أبوية لأبنائه المتفوقين عن سعادته بتكريمهم في كل عام؛ لأن المتفوق يستحق الاحترام والتقدير لشخصه ولوالديه، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.

من جانبه، عبّر الدكتور المسعودي عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على رعايته ودعمه المستمر وتوجيهاته لأبنائه الطلاب والطالبات بمحافظة جدة وتحفيزهم لمواصلة العطاء والتفوق.