شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» لـ«الترفيه»: نوّعوا مصادر الدخل للاستدامة المالية للأنشطة وخفض العجز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للترفيه، بالعمل على على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، كما طالب المجلس بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى اليوم (الاثنين) بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/1440، كما طالب المجلس، هيئة الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها.

وتضمن قرار المجلس -خلال الجلسة العادية الـ19 لمجلس الشورى للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ- مطالبته للهيئة العامة للترفيه بقياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.