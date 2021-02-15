شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف تعزيز حماية الحياة الفطرية.

وتهدف اللائحة، إلى حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لممارسة هواية الصيد بطريقة آمنة، وتحديد أنواع الكائنات المحظور والمسموح صيدها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحديد كميات الصيد والحصص المحددة لكل ترخيص، تحديد مواسم وأوقات وأماكن صيد الصيد البري، تحديد المعدات المحظور استخدامها في الصيد، تطبيق ضوابط منح التراخيص الخاصة بالصيد.