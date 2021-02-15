شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوضح كيفية إثبات الحالة الصحية لمسن لايمتلك هاتف ذكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب تطبيق توكلنا على أهم الأسئلة والاستفسارات الشائعة التي ترد للتطبيق وأهمها سبب عدم ظهور خدمة المحفظة الرقمية، مشيرا إلى أن جميع خدمات التطبيق ستعود تدريجيا.

وأشار التطبيق إلى أن تحديث البيانات الشخصية في أبشر ينعكس تلقائيا على بيانات المستخدم في توكلنا.

وعن إثبات الحالة الصحية لمسن لايمتلك هاتف ذكي، أكد التطبيق أنه يمكن ذلك من خلال التسجيل من هاتف أحد المرافقين.