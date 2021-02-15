شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأرصاد: تتأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع محلل المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تتأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي الثلاثاء المقبل.

وقال العقيل خلال حديثه لقناة " الإخبارية " إنه من المتوقع هطول أمطار على بعض المناطق وتساقط الثلوج.

وتوقع محلل الأرصاد، نشاط الرياح السطحية المصحوبة بالغبار والأتربة والتي قد تؤدي إلى تدني الرؤية.

وأضاف أن الرياح الشمالية قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطقة الشمالية في المملكة.