شكرا لمتابعة خبر عن المملكة الأكثر ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا بدول مجلس التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت الإحصاءات اليومية التي يصدرها المجلس الصحي لدول التعاون الخليجي، تصدر المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد.
وفي السياق نفسه، وصلت نسب الشفاء التي سجلتها المملكة حتى أمس الأحد بـ 97.5%، تلتها الإمارات بـ 95.1%، ثم قطر بـ94.3%، وحلت عمان رابعًا بـ 94%، والكويت بـ93.4%، فالبحرين بـ93.2%.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372732 حالة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 363585 حالة.