شكرا لمتابعة خبر عن المملكة الأكثر ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا بدول مجلس التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت الإحصاءات اليومية التي يصدرها المجلس الصحي ‏لدول التعاون الخليجي، تصدر المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ‏ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد .‏

وفي السياق نفسه، وصلت نسب الشفاء التي سجلتها المملكة حتى أمس الأحد بـ 97.5%، تلتها ‏الإمارات بـ 95.1%، ثم قطر بـ94.3%، وحلت عمان رابعًا بـ ‏‏94%، والكويت بـ93.4%، فالبحرين بـ93.2%.‏

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تسجيل 322 ‏حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ‏ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372732 حالة، ‏فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 363585 حالة.‏