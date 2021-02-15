شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يطالب هيئة الترفيه بتنويع مصادر دخلها وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بالعمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.

ودعا المجلس خلال جلسته العادية التاسعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها.

كما طالبها بقياس رضا المستفيدين من فعالياتها ، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.