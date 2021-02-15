شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، اليوم الاثنين، مدى وجوب خدمة الزوجة لزوجها.

وقال الدكتور سعد الخثلان، أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ فالمرجع في ذلك للعرف فإذا كانت هذه المرأة تخدم في بيت أهلها وليس أهلها ممن يُخدم فيجب عليها كذلك أن تفعل هذا في بيت زوجها.

وأشار "الخثلان" إلى أنه إذا كانت المرأة في بيت أهلها لا تفعل ذلك ولا تقم بالطبخ ولا بالتنظيف وإنما تُخدم هنا قال الفقهاء أنه يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، وهذا هو مقتضى المعروف.