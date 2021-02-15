شكرا لمتابعة خبر عن والد شهيد بالحد الجنوبي: موتوا على ما مات عليه كلنا فداء للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد والد شهيد الواجب الملازم أول فهد بن صالح العنزي أن نجله استُشهد فداء للوطن، وعلى الجميع أن يكونوا على استعداد للتضحية بأرواحهم فداءً لوطنهم.

وقال خلال استقباله جثمان نجله بسيارة الإسعاف "أنا ما أعزي نفسي وأنا أعزيكم كلكم، موتوا على ما مات عليه، كلنا فداء للوطن".

وكان جثمان الشهيد وصل يوم أمس إلى مطار طريف، وتمت الصلاة عليه في مقبرة طريف بحضور عدد من أقاربه وزملائه إضافةً إلى عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.