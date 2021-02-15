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والد شهيد بالحد الجنوبي: موتوا على ما مات عليه كلنا فداء للوطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد والد شهيد الواجب الملازم أول فهد بن صالح العنزي أن نجله استُشهد فداء للوطن، وعلى الجميع أن يكونوا على استعداد للتضحية بأرواحهم فداءً لوطنهم.

وقال خلال استقباله جثمان نجله بسيارة الإسعاف "أنا ما أعزي نفسي وأنا أعزيكم كلكم، موتوا على ما مات عليه، كلنا فداء للوطن".

وكان جثمان الشهيد وصل يوم أمس إلى مطار طريف، وتمت الصلاة عليه في مقبرة طريف بحضور عدد من أقاربه وزملائه إضافةً إلى عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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