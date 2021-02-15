شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفل في المملكة يمتهن الإلقاء بعمر الـ 12 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الطفل فراس السليمان عن قصة حبه لمهنة الإلقاء، مؤكداً أنه يتمنى أن يصبح في المستقبل خطيب أو مذيع.

وأضاف البالغ من العمر 12 عاما، خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية، أنه اكتشف موهبة الإلقاء عندما كان في الصف الأول الابتدائي.

وأكد أن الإلقاء بالنسبة له يعد وسيلة وسلاح يمكنه من توصيل رسالته للعالم، مضيفا أنه يحبه الإلقاء ويطمح دائما لتحقيق المزيد من النجاحات.