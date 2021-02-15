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بالفيديو.. طفل في المملكة يمتهن الإلقاء بعمر الـ 12 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الطفل فراس السليمان عن قصة حبه لمهنة الإلقاء، مؤكداً أنه يتمنى أن يصبح في المستقبل خطيب أو مذيع.

وأضاف البالغ من العمر 12 عاما، خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية، أنه اكتشف موهبة الإلقاء عندما كان في الصف الأول الابتدائي.

وأكد أن الإلقاء بالنسبة له يعد وسيلة وسلاح يمكنه من توصيل رسالته للعالم، مضيفا أنه يحبه الإلقاء ويطمح دائما لتحقيق المزيد من النجاحات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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