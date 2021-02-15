شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز إنجازات أمانة الشرقية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، عن أبرز إنجازاتها خلال الأسبوع الماضي والتي تتمثل في ترسية العقد الاستثماري الأول لتشغيل مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف.

وأصدر أمين الشرقية قرارًا بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة الشرقية، كما استقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالشرقية، وناقش عددًا من إنجازات الوكالات والبلديات والخطط المستقبلية في المنطقة.

واستمرت أمانة الشرقية في جولاتها الرقابية ونفذت أكثر من 9622 جولة رقابية ورصدت أكثر من 593 مخالفة نتج عنها إغلاق 396 منشأة خلال الأسبوع الماضي، كما منعت الافتراش ورفعت المتروكات من الأرصفة في سوق الحراج بالدمام، كما ضبطت أكثر من 160 كيلوجرام من الفراولة الفاسدة قبل وصولها إلى سوق الخضار المركزي بالدمام، كما تم إطلاق مبادرة "كلنا ملتزم" بالشراكة مع الفرق التطوعية لتعزيز الجانب الرقابية.