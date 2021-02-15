شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير ترفع أكثر من 21228 طنًا من النفايات خلال شهر يناير الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المُخلفات ومعالجة عناصر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات المنطقة، وبهدف توفير بيئات نظيفة وصحية وآمنة.

وفي ذات السياق، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم رفع أكثر من 21228 طنًا من النفايات منها 13871 طنًا من النفايات المنزلية و2693 طنًا نفايات تجارية و1101 طن نفايات زراعية و2740 طنًا عبارة عن أنقاض وردميات و821 طنًا نفايات أخرى متنوعة خلال شهر يناير 2021م، موضحًا أنه بلغ عدد رحلات السيارات لمرمى النفايات 3830 رحلةً، لافتًا إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ورفع المخلفات المتنوعة أولاً بأول وفي فترات صباحية ومسائية بمباشرةِ القوى والآليات المختصة.

وأضاف الحميدي أن أمانة المنطقة تسعى جاهدةً إلى المحافظة على البنية التحتية الجمالية للمنطقة وإبراز النواحي المعززة للجمال والمحافظة اليومية على مظاهر النظافة العامة واستمرار أعمال التعقيم والرش في مختلف المواقع، مشددًا على أهمية مشاركة المواطن والمقيم في المحافظة على البيئة ودور مؤسسات المجتمع في دعم قيم المحافظة على النظافة وحماية المواقع من التشوه البصري، مشيرًا إلى استمرار الأمانة في تتفيذ خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة أعمال رفع النفايات والمُخلفات.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير ممثلةً بالفرق الرقابية والميدانية تعمل على مدار اليوم للقيام بأعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في الكثير المواقع التجارية والأماكن العامة والأحياء السكنية لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المُخالفين، ووضعت الأمانة خطةً ميدانية وعملية لمتابعة تلك لعمليات، داعيةً الجميع بضرورة المحافظة وتطبيق الاحترازات الوقائية والتعاون والتكاتف وفي حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى التواصل عبر ٩٤٠.