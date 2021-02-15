الزعاق: 30 يومًا على انتهاء موسم العقارب

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه متبق ثلاثين يومًا على انتهاء موسم العقارب.

وقال الزعاق- عبر تويتر- خلال هذين اليومين، سنشعر بالدفء على معظم المناطق، وفي نهاية الأسبوع الحالي سيعود البرد المعتاد مجددًا.

وأضاف الزعاق، أن مجيء البرد بعد الدفء هو سبب تسمية موسم العقارب بهذا الاسم، إذ إن بردها يأتي بعد الدفء (يلسع)، مشيرًا إلى أننا الآن في بدايات هذا الموسم والمتبقي منه ثلاثون يومًا.

يُذكر أنه من المتوقع وصول منخفض قطبي على شمال المملكة، تكون ذروته يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويشهد تساقط ثلوج خاصة على تبوك.

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