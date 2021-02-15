حظر اصطياد الضبع والذئب والنمر والقط الرملي.. «البيئة» تطبق لائحة الصيد البري

الرياض - محمد عبدالله - تهدف لحماية الكائنات المهددة بالانقراض
أعلنت وزارة البيئة البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وذلك بهدف تعزيز حماية الحياة الفطرية.
وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أن تطبيق اللائحة يأتي بناء على المادة 48 من تظلم البيئة، وقرار مجلس الوزراء رقم 729 بتاريخ 16/11/1441 هـ.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تهدف إلى:
ـ حماية الحياة الفطرية وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض.
ـ الحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد.
ـ إتاحة منافذ لممارسة هوية الصيد بطريقة آمنة.
ـ تحديد أنواع الكائنات المحظور والمسموح بصيدها.
ـ تحديد كميات الصيد والحصص المحددة لكل ترخيص.
ـ تحديد مواسم وأوقات وأماكن الصيد البري.
ـ تحديد المعدات المحظور استخدامها في الصيد.
ـ تطبيق ضوابط منح التراخيص الخاصة بالصيد.
وأشارت اللائحة إلى أنه يحظر بشكل دائم صيد التالي: النمر العربي، الضبع، الذئب، ابن آويى، الوشق، القط الرملي، غرير العسل. كما يحظر صيد المها وغزال الريم وغزال الأدمي والوعل.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي:
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