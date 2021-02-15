حظر اصطياد الضبع والذئب والنمر والقط الرملي.. «البيئة» تطبق لائحة الصيد البري

أعلنت وزارة البيئة البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وذلك بهدف تعزيز حماية الحياة الفطرية.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أن تطبيق اللائحة يأتي بناء على المادة 48 من تظلم البيئة، وقرار مجلس الوزراء رقم 729 بتاريخ 16/11/1441 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تهدف إلى:

ـ حماية الحياة الفطرية وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض.

ـ الحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد.

ـ إتاحة منافذ لممارسة هوية الصيد بطريقة آمنة.

ـ تحديد أنواع الكائنات المحظور والمسموح بصيدها.

ـ تحديد كميات الصيد والحصص المحددة لكل ترخيص.

ـ تحديد مواسم وأوقات وأماكن الصيد البري.

ـ تحديد المعدات المحظور استخدامها في الصيد.

ـ تطبيق ضوابط منح التراخيص الخاصة بالصيد.

وأشارت اللائحة إلى أنه يحظر بشكل دائم صيد التالي: النمر العربي، الضبع، الذئب، ابن آويى، الوشق، القط الرملي، غرير العسل. كما يحظر صيد المها وغزال الريم وغزال الأدمي والوعل.

ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي:

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